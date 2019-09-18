Пеп Гвардиола купил квартиру в Украине





Об этом каталонский специалист рассказал во время предматчевой пресс-конференцией, пишет РБК.





Гвардиола признался, что на приобретение его натолкнули частые выезды его команд в Украину. «Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится», — сообщил Гвардиола.



