Пеп Гвардиола купил квартиру в Украине
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», который пройдет сегодня в Харькове, рассказал, что очень часто бывает в Украине и купил там квартиру.
Об этом каталонский специалист рассказал во время предматчевой пресс-конференцией, пишет РБК.
Гвардиола признался, что на приобретение его натолкнули частые выезды его команд в Украину. «Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится», — сообщил Гвардиола.
11:08 18/09/2019
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