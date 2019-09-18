Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пеп Гвардиола купил квартиру в Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», который пройдет сегодня в Харькове, рассказал, что очень часто бывает в Украине и купил там квартиру.


Об этом каталонский специалист рассказал во время предматчевой пресс-конференцией, пишет РБК.

Гвардиола признался, что на приобретение его натолкнули частые выезды его команд в Украину. «Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится», — сообщил Гвардиола.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru