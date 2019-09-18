Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

СМИ сообщили о самом дорогом трансфере в истории футбола

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском Реале, сообщает El Chiringuito TV.

По информации СМИ, Реал и ПСЖ договорились о трансфере французского нападающего за 225 млн евро плюс 50 млн евро бонусов.

Реал также согласился на зарплату игрока в размере 35 млн евро в год.

Если трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории футбола.

На данный момент самый дорогой трансфер в футболе состоялся летом 2017 года, когда Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru