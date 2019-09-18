СМИ сообщили о самом дорогом трансфере в истории футбола
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском Реале, сообщает El Chiringuito TV.
По информации СМИ, Реал и ПСЖ договорились о трансфере французского нападающего за 225 млн евро плюс 50 млн евро бонусов.
Реал также согласился на зарплату игрока в размере 35 млн евро в год.
Если трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории футбола.
На данный момент самый дорогой трансфер в футболе состоялся летом 2017 года, когда Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.
09:46 18/09/2019
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