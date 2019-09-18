Андрей Зыгмантович оставил "Рух" по семейным обстоятельствам
По сведениям pressball.by, главный тренер брестского "Руха" Андрей Зыгмантович больше не руководит командой. К ближайшему матчу — со "Сморгонью" — футболистов готовят его помощники.
В клубе эту информацию подтвердили. Официальная формулировка звучит так: "Андрей Зыгмантович по семейным обстоятельствам уехал в Минск".
После 19 игр в чемпионате первой лиги "Рух" имеет в активе 35 очков и занимает пятое место.
08:42 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».