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Андрей Зыгмантович оставил "Рух" по семейным обстоятельствам

По сведениям pressball.by, главный тренер брестского "Руха" Андрей Зыгмантович больше не руководит командой. К ближайшему матчу — со "Сморгонью" — футболистов готовят его помощники.

В клубе эту информацию подтвердили. Официальная формулировка звучит так: "Андрей Зыгмантович по семейным обстоятельствам уехал в Минск".

После 19 игр в чемпионате первой лиги "Рух" имеет в активе 35 очков и занимает пятое место.
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