В клубе эту информацию подтвердили. Официальная формулировка звучит так: "Андрей Зыгмантович по семейным обстоятельствам уехал в Минск".





После 19 игр в чемпионате первой лиги "Рух" имеет в активе 35 очков и занимает пятое место.



