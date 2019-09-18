Незабитый пенальти не позволил «Боруссии» обыграть «Барселону»
Центральным матчем первого игрового дня футбольной Лиги чемпионов стало противостояние двух атакующих команд — «Боруссии» из Дортмунда и «Барселоны».
Первый тайм прошел в равной борьбе, а лучший шанс отличиться был у Марко Ройса, который не реализовал выход один на один с Марком-Андре Тер Стегеном.
А вот вторые 45 минут проходили уже с преимуществом хозяев, которые имели множество возможностей отличиться. И вновь лучшие из них не реализовал Ройс. Сначала он не забил пенальти (сэйв Тер Стегена), а затем вратарь «Барселоны» отразил его удар с пяти метров.
Отметим и попадание Юлиана Брандта в штангу.
Итоговый счет матча — 0:0. Лионель Месси провел первый матч сезона, выйдя на замену вместо 16-летнего вундеркинда Фати.
«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Геррейру, Дилэйни, Санчо, Азар (Брандт, 73), Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Ларсен, 87).
«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Альба (Серхи Роберто, 40), Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг, Артур, Фати (Месси, 59), Гризманн, Суарес.
Все результаты игрового дня:
Группа E
«Ред Булл» З — «Генк» — 6:2.
«Наполи» — «Ливерпуль» — 2:0.
Группа F
«Боруссия» Д — «Барселона» — 0:0.
«Интер» — «Славия» — 1:1.
Группа G
«Бенфика» — «Ред Булл» Л — 1:2.
«Лион» — «Зенит» — 1:1.
Группа H
«Челси» — «Валенсия» — 0:1.
«Аякс» — «Лилль» — 3:0.
Источник: SPORT.TUT.BY
08:36 18/09/2019
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