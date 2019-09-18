Незабитый пенальти не позволил «Боруссии» обыграть «Барселону»

Первый тайм прошел в равной борьбе, а лучший шанс отличиться был у Марко Ройса, который не реализовал выход один на один с Марком-Андре Тер Стегеном.





А вот вторые 45 минут проходили уже с преимуществом хозяев, которые имели множество возможностей отличиться. И вновь лучшие из них не реализовал Ройс. Сначала он не забил пенальти (сэйв Тер Стегена), а затем вратарь «Барселоны» отразил его удар с пяти метров.





Отметим и попадание Юлиана Брандта в штангу.







