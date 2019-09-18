Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Роналду рассказал о своих деньгах и машинах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии.



"Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Хотелось бы надеяться на это. Не могу на все 100% говорить о точной сумме, но на моем банковском счете имеются хорошие деньги.

Количество моих машин? Наверное, 17. Больше всего люблю ездить на комфортном Rolls-Royce. Еще есть по два Bugatti, Ferrari и McLaren", — сказал Роналду.

Зарплата 34-летнего португальца в «Ювентусе» составляет 31 миллион евро в год.
Oxu.az
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru