Роналду рассказал о своих деньгах и машинах
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии.
"Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Хотелось бы надеяться на это. Не могу на все 100% говорить о точной сумме, но на моем банковском счете имеются хорошие деньги.
Количество моих машин? Наверное, 17. Больше всего люблю ездить на комфортном Rolls-Royce. Еще есть по два Bugatti, Ferrari и McLaren", — сказал Роналду.
Зарплата 34-летнего португальца в «Ювентусе» составляет 31 миллион евро в год.
07:43 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».