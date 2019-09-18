Роналду рассказал о своих деньгах и машинах









"Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Хотелось бы надеяться на это. Не могу на все 100% говорить о точной сумме, но на моем банковском счете имеются хорошие деньги.





Количество моих машин? Наверное, 17. Больше всего люблю ездить на комфортном Rolls-Royce. Еще есть по два Bugatti, Ferrari и McLaren", — сказал Роналду.





Зарплата 34-летнего португальца в «Ювентусе» составляет 31 миллион евро в год.