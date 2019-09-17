Юрий Пунтус может стать у руля "Торпедо"-БелАЗа

Напомним, автозаводцы остались без рулевого после расставания по обоюдному согласию с Вадимом Скрипченко.





В понедельник состоялась встреча Юрия Пунтуса с генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" Петром Пархомчиком.





Сам специалист ни опроверг, ни подтвердил информацию о возможном назначении, отметив, что во вторник проведет тренировку с "Белшиной".









Заместитель генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" Александр Батюк, который курирует на предприятии в том числе спорт, отказался комментировать информацию, отметив, что впервые слышит о таком варианте, — сообщает by.tribuna.com







