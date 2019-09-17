Олег Дулуб отправлен "Атырау" в отставку





Олег Дулуб принял "Атырау" в начале мая 2019 года и первой его игрой стал Кубковый матч против "Алтая". Под его руководством "Атырау" сыграл 14 матчей, одержал 3 победы, 3 матча сыграл вничью и потерпел 8 поражений, причем уступил в последних пяти турах.





"Атырау", в 25 встречах набрав 18 очков, занимает предпоследнее, 11-е, место в чемпионате Казахстана.





Это уже вторая тренерская отставка "Атырау" в нынешнем сезоне. Ранее клуб после матча седьмого тура чемпионата Казахстана с "Жетысу" (0:0) расторг контракт с Виктором Кумыковым.



