Олег Дулуб отправлен "Атырау" в отставку
Главный тренер "Атырау" белорус Олег Дулуб отправлен в отставку, сообщает kazfootball.kz.
Олег Дулуб принял "Атырау" в начале мая 2019 года и первой его игрой стал Кубковый матч против "Алтая". Под его руководством "Атырау" сыграл 14 матчей, одержал 3 победы, 3 матча сыграл вничью и потерпел 8 поражений, причем уступил в последних пяти турах.
"Атырау", в 25 встречах набрав 18 очков, занимает предпоследнее, 11-е, место в чемпионате Казахстана.
Это уже вторая тренерская отставка "Атырау" в нынешнем сезоне. Ранее клуб после матча седьмого тура чемпионата Казахстана с "Жетысу" (0:0) расторг контракт с Виктором Кумыковым.
14:55 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».