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Олег Дулуб отправлен "Атырау" в отставку

Главный тренер "Атырау" белорус Олег Дулуб отправлен в отставку, сообщает kazfootball.kz.


Олег Дулуб принял "Атырау" в начале мая 2019 года и первой его игрой стал Кубковый матч против "Алтая". Под его руководством "Атырау" сыграл 14 матчей, одержал 3 победы, 3 матча сыграл вничью и потерпел 8 поражений, причем уступил в последних пяти турах.

"Атырау", в 25 встречах набрав 18 очков, занимает предпоследнее, 11-е, место в чемпионате Казахстана.

Это уже вторая тренерская отставка "Атырау" в нынешнем сезоне. Ранее клуб после матча седьмого тура чемпионата Казахстана с "Жетысу" (0:0) расторг контракт с Виктором Кумыковым.
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