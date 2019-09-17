Президент УЕФА посетит Минск
Визит президента УЕФА Александера Чеферина запланирован уже на ближайший четверг. Зачем футбольный функционер посетит Беларусь – неизвестно.
Президент УЕФА Александер Чеферин посетит Минск в ближайший четверг, сообщили во вторник в Белорусской федерации футбола.
Александер Чеферин – словенский юрист, с 2016 года возглавляющий Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как стало известно во вторник, уже на этой неделе крупный спортивный функционер посетит Минск. Как сообщили в Белорусской федерации футбола, в четверг он даст в белорусской столице пресс-конференцию. Помимо Чеферина на ней также выступит глава белорусской федерации Владимир Базанов.
Цель визита президента УЕФА в Минск на данный момент неизвестна.
11:51 17/09/2019
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