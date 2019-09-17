Президент УЕФА посетит Минск

Президент УЕФА Александер Чеферин посетит Минск в ближайший четверг, сообщили во вторник в Белорусской федерации футбола.





Александер Чеферин – словенский юрист, с 2016 года возглавляющий Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).





Как стало известно во вторник, уже на этой неделе крупный спортивный функционер посетит Минск. Как сообщили в Белорусской федерации футбола, в четверг он даст в белорусской столице пресс-конференцию. Помимо Чеферина на ней также выступит глава белорусской федерации Владимир Базанов.





Цель визита президента УЕФА в Минск на данный момент неизвестна.



