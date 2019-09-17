Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Президент УЕФА посетит Минск

Визит президента УЕФА Александера Чеферина запланирован уже на ближайший четверг. Зачем футбольный функционер посетит Беларусь – неизвестно.

Президент УЕФА Александер Чеферин посетит Минск в ближайший четверг, сообщили во вторник в Белорусской федерации футбола.

Александер Чеферин – словенский юрист, с 2016 года возглавляющий Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как стало известно во вторник, уже на этой неделе крупный спортивный функционер посетит Минск. Как сообщили в Белорусской федерации футбола, в четверг он даст в белорусской столице пресс-конференцию. Помимо Чеферина на ней также выступит глава белорусской федерации Владимир Базанов.

Цель визита президента УЕФА в Минск на данный момент неизвестна.
Sputnik.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru