Зимой в минском «Динамо» будут большие изменения?
Белорусский журналист Николай Ходасевич анонсировал большие изменения в минском «Динамо» в межсезонье.
«Минское «Динамо» – преследователи трио лидеров. Это команда, которая является фаворитом, чтобы занять четвертое место и отчасти спасти очень стремный сезон.
Я пока не обладаю точно информацией, но большие изменения в клубе ближайшей зимой будут происходить. Ходят разговоры, что будет очень большой бюджет, управление и все остальное. После прихода российского инвестора «Динамо» ждет денежный подъем. Правда, деньгами не все умеют правильно распоряжаться», – сказал Ходасевич.
Источник — YouTube-канал «Hodasevich-LIVE»
09:56 17/09/2019
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