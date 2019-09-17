Зимой в минском «Динамо» будут большие изменения?

«Минское «Динамо» – преследователи трио лидеров. Это команда, которая является фаворитом, чтобы занять четвертое место и отчасти спасти очень стремный сезон.





Я пока не обладаю точно информацией, но большие изменения в клубе ближайшей зимой будут происходить. Ходят разговоры, что будет очень большой бюджет, управление и все остальное. После прихода российского инвестора «Динамо» ждет денежный подъем. Правда, деньгами не все умеют правильно распоряжаться», – сказал Ходасевич.



