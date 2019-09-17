Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Кокорин возвращается в "Зенит"









"Всех отпустили, [футболисты] уехали", -- отметили в пресс-службе.





Напомним, что осенью прошлого года они с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже Кокорин и Мамаев получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев, соответственно. 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайства футболистов по условно-досрочному освобождению.





Юрий Падалко, адвокат нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, прокомментировал их выход на свободу.





- Я свою работу сделал. Поздравил их с освобождением — они едут домой. У Мамаева действующий контракт с "Краснодаром", Кокорин буквально вчера заключил контракт с "Зенитом". Скорее всего, сыграет до зимы. Все остальные вопросы к клубам.





Вести себя им нужно законопослушно, как они вели себя здесь, в колонии. Они нормальные люди, — передает "Чемпионат" слова Падалко.



