Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Кадр из фильма





По словам генерального директора компании First Insight Production, занимающейся прокатом картины, особую роль в том, что картина из России, повествующая о победе сборной Советского Союза по баскетболу над командой США на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, попала в китайский прокат, сыграл экс-игрок НБА Яо Мин, который сейчас является президентом Китайской баскетбольной ассоциации.





После получения прав на показ фильма, Яо Мин предложил показать картину мужской баскетбольной сборной Китая, которая готовилась к первенству планеты, для поднятия морального духа. После этого государственное управление КНР по спорту распространило директиву, в которой говорилось, что все, кто готовится принять участие в Олимпийских играх, обязаны посмотреть «Движение вверх».









Анастасия Веремеенко в разговоре с журналистом Тем временем игрок белорусского "Горизонта" и национальной сборнойв разговоре с журналистом "ПБ" Сергеем Щурко поделилась мнением относительно культового в России фильма "Движение вверх", посвященного финалу Олимпийских игр в Мюнхене-1972 среди мужских баскетбольных команд.





- Каждый, кто начинал заниматься баскетболом в СССР, знал о том знаменитом финале олимпийского турнира в Мюнхене. На нем выросли поколения игроков, и я не исключение. И когда я за год-полтора до премьеры узнала, что такой фильм делается, то ждала его с нетерпением. Была уверена, что буду сидеть в зрительском кресле и смотреть не отрываясь. Сопереживать, плакать, не знаю, испытывать уйму эмоций. А на деле получилось так, что я останавливала запись раз пять. По сути, просто заставила себя досмотреть фильм до конца.





И вот села потом и подумала: "Зачем снимать такое дерьмо?" Они просто сломали мое детское еще представление о том удивительном миге из далекого 1972 года. Раздавили ногой, потоптались и ушли. Все игроки — спекулянты, на улице с какими-то черными начали играть на деньги. Что за бред? Паулаускас — предатель, все хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом. Я понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте. Но не до такой же степени.





Я люблю пересматривать спортивные фильмы, но "Движение" стало исключением из правил. Не мое кино.





