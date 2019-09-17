



"Спасибо, что пришел на матч и болел за нас! Мы очень старались порадовать тебя и всех болельщиков! Отзовись, я подарю тебе клюшку!" – написал нападающий на своей странице в Instagram.





А чуть ниже добавил: "Клюшек на всех не хватит, но может быть после следующей домашней победы над "Магниткой" подарю еще кому".



