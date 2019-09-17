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Форвард "зубров" Андрей Степанов ищет юного болельщика, чтобы подарить ему клюшку

Юный болельщик на матче "Динамо" Минск – "Металлург" Магнитогориск держал плакал со словами "Андрей, подари мне клюшку!". Форвард "Динамо-Минск" Андрей Степанов решил откликнуться на просьбу юного фаната и теперь его разыскивает, чтобы вручить подарок.


"Спасибо, что пришел на матч и болел за нас! Мы очень старались порадовать тебя и всех болельщиков! Отзовись, я подарю тебе клюшку!" – написал нападающий на своей странице в Instagram.

А чуть ниже добавил: "Клюшек на всех не хватит, но может быть после следующей домашней победы над "Магниткой" подарю еще кому".
Интерфакс
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