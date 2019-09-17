ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019
В Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония жеребьевки мундиаля, который пройдет в Катаре в декабре 2019 года.
В первом раунде турнира катарский "Аль-Садд" сыграет с "Иангеном" из Новой Каледонии.
Во втором раунде победитель этой пары встретится с мексиканским "Монтерреем". Выигравшая команда в 1/2 финала получит в соперники "Ливерпуль".
В другой части сетки тунисский "Эсперанс" сыграет с триумфатором азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре. Победивший в этой дуэли клуб попадет на обладателя Кубка Либертадорес.
Матч первого раунда запланирован на 11 декабря.
Игры второго раунда пройдут 14 декабря.
Полуфиналы турнира состоятся 17 и 18 декабря.
Финал Клубного чемпионата мира и поединок за третье место должны пройти 21 декабря.
08:37 17/09/2019
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