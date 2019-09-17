Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019

В Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония жеребьевки мундиаля, который пройдет в Катаре в декабре 2019 года.


В первом раунде турнира катарский "Аль-Садд" сыграет с "Иангеном" из Новой Каледонии.

Во втором раунде победитель этой пары встретится с мексиканским "Монтерреем". Выигравшая команда в 1/2 финала получит в соперники "Ливерпуль".

В другой части сетки тунисский "Эсперанс" сыграет с триумфатором азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре. Победивший в этой дуэли клуб попадет на обладателя Кубка Либертадорес.

Матч первого раунда запланирован на 11 декабря.

Игры второго раунда пройдут 14 декабря.

Полуфиналы турнира состоятся 17 и 18 декабря.

Финал Клубного чемпионата мира и поединок за третье место должны пройти 21 декабря.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru