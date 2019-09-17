ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019





В первом раунде турнира катарский "Аль-Садд" сыграет с "Иангеном" из Новой Каледонии.





Во втором раунде победитель этой пары встретится с мексиканским "Монтерреем". Выигравшая команда в 1/2 финала получит в соперники "Ливерпуль".





В другой части сетки тунисский "Эсперанс" сыграет с триумфатором азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре. Победивший в этой дуэли клуб попадет на обладателя Кубка Либертадорес.





Матч первого раунда запланирован на 11 декабря.





Игры второго раунда пройдут 14 декабря.





Полуфиналы турнира состоятся 17 и 18 декабря.





Финал Клубного чемпионата мира и поединок за третье место должны пройти 21 декабря.



