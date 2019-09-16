Бывшего хоккеиста КХЛ отправили в СИЗО за мошенничество

Игорь Мусатов. Фото: atlant-mo.ru





«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мусатову меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября», — огласила постановление судья.





Мусатов в суде назвал свое уголовное преследование результатом оговора. «Готов представить следствию все факты своей невиновности», — сказал обвиняемый.





Защита просила освободить Мусатова под домашний арест. В свою очередь следователь в суде сообщила, что только содержание Мусатова в СИЗО не позволит ему скрыться.





Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.









Дело Мусатова

Мусатов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, он совершил преступление в начале 2018 года. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, «во исполнение преступного умысла» он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем «с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями».





«Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тысяч, при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки», — говорится в материалах дела.





По словам адвоката обвиняемого Александра Карабанова, вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признает.









Игорь Мусатов является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». Выступал за несколько клубов из России и Словакии, в том числе «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Авангард». Его последним клубом был словацкий «Слован» в сезоне 2016−2017, выступавший в Континентальной хоккейной лиге. В составе молодежной сборной России становился серебряным призером чемпионата мира — 2007.



