



Как передает пресс-служба команды, 18-летний хоккеист вернется в клуб юниорской лиги Онтарио (OHL) "Флинт Файрбердс".





В минувшем сезоне Колячонок во "Флинте" провел 53 матча и набрал 29 (4+25) результативных баллов.





На драфте НХЛ-2019 "Флорида" выбрала его во втором раунде под 52-м номером.



