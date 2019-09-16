Владислав Колячонок покинул тренировочный лагерь "Флориды" спустя три дня после подписания контракта новичка
Белорусский защитник "Флориды" Владислав Колячонок покинул тренировочный лагерь команды.
Как передает пресс-служба команды, 18-летний хоккеист вернется в клуб юниорской лиги Онтарио (OHL) "Флинт Файрбердс".
В минувшем сезоне Колячонок во "Флинте" провел 53 матча и набрал 29 (4+25) результативных баллов.
На драфте НХЛ-2019 "Флорида" выбрала его во втором раунде под 52-м номером.
17:20 16/09/2019
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