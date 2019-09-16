



- Нынешний чемпионат для меня фактически первый шаг на пути к Играм. До этого два года, считай, только тренировался. Очень большого результата от себя не жду. На данном этапе главное — повторить то, что поднял на чемпионате Европы (411 килограммов в сумме двоеборья принесли Андрею Арямнову серебро. — Прим. ред.) и начинать работу с прицелом на следующий чемпионат Европы. По нему будет решаться, кто из белорусских тяжелоатлетов поедет в Токио. Сейчас на команду есть две квоты: одна женская, одна мужская. Конкуренция стала очень серьезной. Молодежь «прет», парни хотят и могут поднимать много. Я пытаюсь брать опытом.









- То, что все вдруг оказались вынуждены конкурировать даже с ребятами из других весовых категорий, сказывается на отношениях внутри команды?





- У нас достаточно дружная сборная, конфликтов нет. Хотя я вижу, что некоторые из ребят стали относиться к окружающим настороженно. Сборная молодая, ребята очень амбициозные. Мы с Вадимом Стрельцовым — последние из могикан. Представители прежнего поколения, при этом Стрельцов в последнее время никак не может набрать хорошую форму. Но я не думаю, что мы просто так уступим молодым Олимпиаду. Эти Игры могут стать для нас последними, но все понимают, что поедет тот, кто окажется сильнейшим, — цитирует Арямнова "СБ".



