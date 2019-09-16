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Артем Милевский — Андрею Шевченко: Николаич, пора

Форвард брестского «Динамо» хочет вернуться в сборную Украины.


Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на интервью главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Накануне специалист расплывчато ответил о возможном возвращении нападающего в национальную команду, пишет "Прессбол".

"Николаич, пора", — написал Милевский в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал однозначно отвечать на вопрос, смогут ли болельщики увидеть в составе национальной команды Евгения Хачериди и форварда брестского "Динамо" Артема Милевского.

"Сложно сказать. Прежде всего они должны конкурировать. Когда есть выбор на определенную позицию, то я отдаю предпочтение молодым ребятам. Кроме этого, важно, чтобы игроки уже прошли с нами определенный путь, Понимали наши принципы и требования. Сейчас все меньше времени на подготовку", — сказал Шевченко
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