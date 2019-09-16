Белоруса сменит белорус? Олег Кононов может возглавить киевское "Динамо"

Белорусский главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов находится в сфере интересов киевского "Динамо". Руководства клуба наблюдает за ситуацией вокруг тренера в российском клубе.