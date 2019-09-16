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Белоруса сменит белорус? Олег Кононов может возглавить киевское "Динамо"

Белорусский главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов находится в сфере интересов киевского "Динамо". Руководства клуба наблюдает за ситуацией вокруг тренера в российском клубе.



"Красно-белые" неудачно выступают в премьер-лиге и остались без еврокубковой осени.

После отставки белоруса Александра Хацкевича киевское "Динамо" продолжает черную полосу. Киевляне не могут победить в шести матчах подряд. Как отмечает "Спорт-Экспресс", вероятно, что вариант с Кононовым при определенном развитии событий может заинтересовать "Динамо".

Ранее Кононов тренировал запорожский "Металлург", "Карпаты", а также "Севастополь".
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