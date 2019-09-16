Белоруса сменит белорус? Олег Кононов может возглавить киевское "Динамо"
Белорусский главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов находится в сфере интересов киевского "Динамо". Руководства клуба наблюдает за ситуацией вокруг тренера в российском клубе.
"Красно-белые" неудачно выступают в премьер-лиге и остались без еврокубковой осени.
После отставки белоруса Александра Хацкевича киевское "Динамо" продолжает черную полосу. Киевляне не могут победить в шести матчах подряд. Как отмечает "Спорт-Экспресс", вероятно, что вариант с Кононовым при определенном развитии событий может заинтересовать "Динамо".
Ранее Кононов тренировал запорожский "Металлург", "Карпаты", а также "Севастополь".
11:25 16/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».