Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти (6501 очко), на втором месте Каролина Плишкова из Чехии (6415), на третьем – японка Наоми Осака (4846).





В десятке сильнейших также:





5 (5). Б.Андрееску (Канада) 4835





6 (6). С.Халеп (Румыния) 4803





7 (7). П.Квитова (Чехия) 4326





8 (8). К.Бертенс (Нидерланды) 4325





9 (9). С.Уильямс (США) 3935





10 (10). Б.Бенчич (Швейцария) 3738









Сильнейшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 13-ю позицию (2785).





Виктория Азаренко опустилась на одну позицию, она сейчас 43-я (1215).





Александра Саснович потеряла три позиции, опустившись с 47-го на 50-е место (1071).





Вера Лапко опустилась со 167-го на 170-е место (368), Ольга Говорцова – со 196-го на 212-е (281).