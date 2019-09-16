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Соболенко осталась на 13-м месте в обновленном рейтинге WTA, Саснович опустилась на 50-е

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг. Первая тройка сильнейших теннисисток планеты по сравнению с предыдущим рейтингом не изменилась.

Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти (6501 очко), на втором месте Каролина Плишкова из Чехии (6415), на третьем – японка Наоми Осака (4846).

В десятке сильнейших также:

5 (5). Б.Андрееску (Канада) 4835

6 (6). С.Халеп (Румыния) 4803

7 (7). П.Квитова (Чехия) 4326

8 (8). К.Бертенс (Нидерланды) 4325

9 (9). С.Уильямс (США) 3935

10 (10). Б.Бенчич (Швейцария) 3738


Сильнейшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 13-ю позицию (2785).

Виктория Азаренко опустилась на одну позицию, она сейчас 43-я (1215).

Александра Саснович потеряла три позиции, опустившись с 47-го на 50-е место (1071).

Вера Лапко опустилась со 167-го на 170-е место (368), Ольга Говорцова – со 196-го на 212-е (281).
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