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Шумахера выписали из больницы

Cемикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер выписан из парижской больницы.

Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV, передает ТАСС.

По данным журналиста, Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11 на 12 сентября. Методы лечения спортсмена "окружены завесой тайны", добавил он, предположив, что это были "некие экспериментальные методы".

"Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг", - сказал Декюжи.


О госпитализации Михаэля Шумахера стало известно 9 сентября. Он был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Медики сообщали, что немцу предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Предполагалось, что такой метод лечения может быть нацелен на устранение воспалительного процесса в сердце

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы гонщик впал в кому.
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