Система важнее. Почему Домрачева и Буяльский не нужны в Беларуси?

Слушайте, вы тоже удивились, что Домрачева и Бьорндален будут работать в Китае? Меня вот как-то зацепило. Нет, ну друзьям надо помогать, ясное дело. Китайцы же нам бесплатно стадион и бассейн отгрохают. Так почему же не поделиться своими кадрами?





Если без иронии, то это грустно. Пусть у Дарьи нет тренерского опыта. Пусть Китай, наверное, создает иностранным специалистам отличные условия, особенно с учетом грядущей домашней Олимпиады. Пусть у Домрачевой хватает иных проектов, которые она активно развивает с мужем. И мнение самого Уле Эйнара могло быть очень весомым. Но вы понимаете: Белорусская федерация биатлона не предложила ничего. Ничего!





И голову буравят вопросы, гипотезы. Разве Дарье нечем поделиться с белорусскими спортсменами? Домрачева или Бьорндален вне зоны доступа? Боялись нарушить спокойствие знаменитой четы? Не «пробили» ставку? Или проще завезти очередного россиянина, чем задействовать своих в том или ином качестве и работать на перспективу?









В связи с Домрачевой тут же вспомнились истории из нашего баскетбола. Вероятно, вы читали о том, куда пропал Буяльский. Едва ли не лучший тренер в суверенной истории белорусского спорта официально не востребован на Родине! На секундочку: за десять лет сборная под его руководством четыре раза попадала в топ-4 на чемпионатах Европы и мира, дважды выступала на Олимпиаде. Но что такое результат… Буяльский не нужен, неудобен. Система же важнее.





А Троина? Наша известная баскетболистка после завершения карьеры получила диплом об образовании в Южной Корее. Казалось, в Беларуси будет современный спортивный менеджер. Но, засветившись на паре мероприятий федерации, она отправилась… в Эквадор. Почему? «Ну, ты же знаешь наши реалии», – сказала мне Таня.





При этом в баскетболе сейчас острейший кадровый голод! Только за последнее время ушли из жизни Шимковяк, Бицан, Белевич, Анжела Дубойская… Федерация рапортует о своем растущем влиянии на международной арене, что очень похвально, а также постоянно говорит об успехах в баскетболе «три на три», что тоже здорово. Однако в классической версии мы падаем все ниже. Тромифова, которая получила от федерации карт-бланш, не привнесла ничего нового и не произвела обещанную перестройку.





Новых лиц в сборной не появилось, а сама команда на двух чемпионатах Европы подряд не смогла преодолеть групповой этап. О мужском баскетболе сегодня лучше и вовсе только шепотом. Национальная сборная даже не способна попасть в основной раунд квалификации, а молодежные команды из года в год барахтаются в подвале второго дивизиона. А тут еще этот конфликт с судьями…