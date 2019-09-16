







Писатель Мартинович: «Спорт — это надстройка над культурой. Прежде чем заявлять, что белорусы хорошо плавают кролем, надо разобраться с тем, кто такие эти белорусы»





«Я за любую движуху, которая привлекала бы внимание за рубежом к моей стране. Но легкоатлетический матч Европа — США не из этого ряда. Это событие, которое должно было показать белорусским избирателям накануне важных политических событий, что система может делать ивенты, способные привлекать внимание за рубежом. И, поскольку такого внимания на самом-то деле нет, основной упор делается на симуляцию. Чтобы внутренний зритель был уверен: он смотрит что-то, до щекотания в с***ке интересное человеку из-за бугра. И поскольку белорусские телеканалы в искусстве убеждения несопоставимы даже с Болливудом (не говоря уже о Голливуде), митусняк оставляет ощущение неловкости.









Азартным игрокам известно это состояние: ты только что проиграл по-крупному, поставив на Five Number Bet, и, вместо того чтобы пойти домой, переживать и отсыпаться, ты по какому-то тупому наитию опять ставишь на Five Number Bet, причем на этот раз — действительно последнее. Поскольку твой усталый и разочарованный мозг цепляется за надежду, что вот теперь почему-то сработает.





Очевидно, что Европейские игры стали громким пиар-поражением. И произошло оно в самый неподходящий момент — как раз таки накануне важных политических событий.





Очевидно, что Беларусь — не самая богатая страна региона. Очевидно, что если вместо того, чтобы восторгаться играми, избиратели начинают подсчитывать, сколько аппаратов МРТ можно было приобрести за потраченные на игры деньги, это не тот эффект, на который ты рассчитывал. И вот вместо того, чтобы навсегда закрыть тему нашего нищего спорта, тот самый проигрышный Five Number Bet, ты делаешь еще одну ставку.





Особый интерес вызывает при этом, что деньги ты ставишь не свои», – написал Мартинович.