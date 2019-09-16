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Чемпион Европейских игр Кирилл Грищенко отлучен от ЧМ-2019 по вольной борьбе из-за допинга

С 14 до 22 сентября в Нур-Султане (Казахстан) пройдет чемпионат мира по борьбе, где примет участие и белорусская сборная, но без одного из своих лидеров Кирилла Грищенко.

Спортсмен, выступающий в категории до 130 килограмм и выигравший золото на Европейских играх в Минске, не выйдет на помост, ибо в его организме найдено запрещенное вещество.

Тренерский штаб сборной в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5"констатировал, что препарат, который якобы принимал Грищенко, давно вышел из употребления. Старший тренер национальной команды Николай Богданенок считает, что борец не мог использовать этот препарат и настаивает, что имела место диверсия. По его словам, уже начато внутренне расследование инцидента.
Прессбол
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