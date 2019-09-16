Чемпион Европейских игр Кирилл Грищенко отлучен от ЧМ-2019 по вольной борьбе из-за допинга

С 14 до 22 сентября в Нур-Султане (Казахстан) пройдет чемпионат мира по борьбе, где примет участие и белорусская сборная, но без одного из своих лидеров Кирилла Грищенко.