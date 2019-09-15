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Минское «Динамо» обыграло двукратного обладателя Кубка Гагарина, забросив на последней минуте

Минское «Динамо» одержало волевую победу над двукратным обладателем Кубка Гагарина — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

Первый период прошел с преимуществом «зубров», но реализовать свои моменты динамовцы не смогли.

А вторая двадцатиминутка началась с фола Андрея Костицына и гола Брэндона Козуна в большинстве — 0:1.

Впрочем, в течение двух следующих минут минчане сравняли счет и вышли вперед. Голами отметились Александр Китаров и Шейн Принс — 2:1.

Увы, удержать преимущество динамовцы не смогли. После ошибки Стефана Эллиотта дублем отметился Козун — 2:2.

Последняя треть прошла с преимуществом «Металлурга», но великолепно сыграл в воротах Юнас Энрот. Минчане же свой момент реализовали: за 33 секунды до сирены Андрей Костицын неожиданно для Кошечкина бросил в ближний угол — 3:2.


«Динамо»: Энрот (Осипков); Граньяни (а) — Дерябин — Принс — Паре — А. Костицын; Эллиотт — Знахаренко — Пулккинен — Шор — Мартынов; Готовец (к) — Евенко — Степанов — Демков (а) — Павлович; Китаров — Дюков — Когалев — Ковыршин — Павленко.

«Металлург»: Кошечкин (Галимов); Антипин — Бирюков — Козун — О’Делл — Расмуссен; Яковлев — Верещагин — Мозякин — Паршин — Локтионов; Дронов — Береглазов — Неколенко — Любимов — Кулемин; Галузин — Дорофеев — Коробкин — Авраменко.

Это поражение стало шестым в семи стартовых матчах для двукратного обладателя Кубка Гагарина. Что касается «Динамо», то минчане смогли подняться на предпоследнее место в Западной конференции.
Источник: sport.tut.by
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