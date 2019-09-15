Белорусский защитник "Флориды" Владислав Колячонок поделился впечатлениями от старта тренировочного кэмпа. 13 сентября хоккеист подписал с клубом контракт новичка, пишет pressball.by





"Прежде всего, я действительно взволнован. Буду продолжать работать над каждым элементом своей игры. Хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу.









Я хочу становиться лучше. Мне нужно работать над своей атакой и защитой. На самом деле мне надо работать просто над всем. Хочу на льду делать все быстрее, думать быстрее.





Каждый хоккеист "Флориды" просто потрясающий. Тренировки с ними — отличный опыт. Все быстры, все умны. Я рад играть с этими парнями", — говорит хоккеист.



