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Владислав Колячонок: Хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу

Как белорусский хоккеист играет за «Флориду».

Белорусский защитник "Флориды" Владислав Колячонок поделился впечатлениями от старта тренировочного кэмпа. 13 сентября хоккеист подписал с клубом контракт новичка, пишет pressball.by.

"Прежде всего, я действительно взволнован. Буду продолжать работать над каждым элементом своей игры. Хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу.


Я хочу становиться лучше. Мне нужно работать над своей атакой и защитой. На самом деле мне надо работать просто над всем. Хочу на льду делать все быстрее, думать быстрее.

Каждый хоккеист "Флориды" просто потрясающий. Тренировки с ними — отличный опыт. Все быстры, все умны. Я рад играть с этими парнями", — говорит хоккеист.
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