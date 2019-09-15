II Европейские игры показали, что профсоюзные спортшколы – это настоящие кузницы чемпионов: их воспитанникам принадлежат 35 наград из 69-и, заработанных белорусскими спортсменами. Одним из лучших представителей нашей страны стал 22-летний Алексей Лазарев – он помог нашей сборной по легкой атлетике завоевать серебряную медаль. Любовь к спорту молодому человеку привили в Минской СДЮШОР «Юность».





Спортивная «Юность»





Возглавляет школу Анатолий Туров, который, к слову, сам здесь и обучался.







Из всех ребят сразу выделяются новобранцы-семилетки – они отличаются гиперреактивностью и напоминают прыгающих лягушат. За правильным выполнением всех заданий следят строгие, но справедливые тренеры.

Одни группы детей тренируются в поле, другие – в лесу на пересеченной местности.

Одним из любимых наставников у детворы стала Анна Лещукевич, которая тренирует ребят уже более 7 лет. За это время она подготовила победителей и призеров республиканских соревнований Анастасию Шабуню и Александру Радоман. – У нас могут заниматься школьники с 7 лет по нескольким направлениям: легкая атлетика, триатлон и инваспорт. Сейчас в школе 388 воспитанников, а занятия для них проводят 25 профессиональных тренеров, – отмечает Анатолий Иванович и показывает площадку, где тренируются ученики СДЮШОР «Юность».

– Чтобы привить интерес к спорту, нужно чтобы изначально с ребенком занимались родители. Для всей семьи важно вести активный образ жизни, – поясняет Анна Павловна.





Обучаться в одной группе могут ребята разных возрастов. Старшие выполняют задания уверенно и точно, младшие – пристально следят и повторяют.





В спортивной школе работают опытные тренеры, благодаря стараниям которых наши атлеты представляют страну на международной спортивной арене. Например, Наталья Тимошкова тренирует детей уже более 40 лет. За это время она подготовила немало призеров республиканских соревнований. Также она является первым тренером чемпиона Беларуси в эстафетном беге 4х100м Никиты Поддубного и серебряного призера II Европейских игр Алексея Лазарева.









Наталья Петровна отмечает, что за годы тренерской работы научилась определять лидеров «по глазам».





– Когда Леша пришел на занятия, я сразу увидела, что это будущий чемпион. Конечно, иногда приходилось нелегко. Чтобы мотивировать его заниматься, нужно было рассказывать, чем полезен спорт. Но он был способный парень: уже в 13 лет получил первый разряд, – вспоминает своего ученика тренер.





По словам Натальи Петровны, чемпионами в легкой атлетике становятся активные и гиперподвижные ребята.





– Почти все хорошие спортсмены, особенно в легкой атлетике, – холерики по темпераменту. В детстве они все разрушают на своем пути. Родителям нужно вовремя направить эти «способности» в нужное русло, – отмечает тренер.





Для справки





Спортивная школа была создана в 1973 году под названием СДЮШОР по легкой атлетике Белсовета ДСО «Спартак». В 1990 году учебное заведение переименовали в «Юность», в в 2011-м – в Минскую СДЮШОР профсоюзов «Юность». В разные годы в школе подготовили известных легкоатлетов, членов сборных команд СССР, БССР и Республики Беларусь. В их числе Ледовская Татьяна, Хмельницкие Михаил и Александр, Смехнова Раиса, Дмитроченко (Мисюля) Наталья, Юхневич Леонарда, Цухло Елена, Чайковская Елена, Конникова (Храмова) Татьяна, Шевчик Татьяна, Тончинский Владимир, Ковган Светлана, Санкович Андрей, Троцкий Иван, Чернов Сергей, Мазуренок Ольга, Драбеня Анна.