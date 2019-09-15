Минский полумарафон выиграли беларуска и эритреец
Сегодня, 15 сентября, с дистанции в 21 километр начался Минский полумарафон.
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Как пишет TUT.by, со старта ринулись 40 тысяч участников из 68 стран мира. Мероприятию впервые присвоили серебряный лейбл IAAF — в 2017 году он стал обладателем бронзового лейбла.
Люди бежали вдоль проспекта Победителей, части проспекта Независимости, сворачивали на улицу Сторожевскую и снова возвращались на проспект Победителей. В процессе их кормили едой, давали воды (благо, по маршруту расставили точки питания) и в передышках развлекали музыкой.
Кто победил?
Первое место на дистанции 21 километр среди мужчин занял спортсмен из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, второе — украинец Николай Юхимчук, третье — кениец Давид Киптуи Тарус. Лидером среди женщин стала беларуска Нина Савина. Девушка установила рекорд — 1:11:24, показав лучший результат в сравнении даже с беларуской бегуньей Ольгой Мазуренок в 2016-м. Нина участвует в полумарафоне уже несколько лет подряд. Второе место у Маерегу Хэйлом Шегае из Эфиопии, третье — у Тесфанеш Денби из Эфиопии.
13:12 15/09/2019
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