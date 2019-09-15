Минский полумарафон выиграли беларуска и эритреец

Как пишет TUT.by , со старта ринулись 40 тысяч участников из 68 стран мира. Мероприятию впервые присвоили серебряный лейбл IAAF — в 2017 году он стал обладателем бронзового лейбла.





Люди бежали вдоль проспекта Победителей, части проспекта Независимости, сворачивали на улицу Сторожевскую и снова возвращались на проспект Победителей. В процессе их кормили едой, давали воды (благо, по маршруту расставили точки питания) и в передышках развлекали музыкой.





Кто победил?

Первое место на дистанции 21 километр среди мужчин занял спортсмен из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, второе — украинец Николай Юхимчук, третье — кениец Давид Киптуи Тарус. Лидером среди женщин стала беларуска Нина Савина. Девушка установила рекорд — 1:11:24, показав лучший результат в сравнении даже с беларуской бегуньей Ольгой Мазуренок в 2016-м. Нина участвует в полумарафоне уже несколько лет подряд. Второе место у Маерегу Хэйлом Шегае из Эфиопии, третье — у Тесфанеш Денби из Эфиопии.