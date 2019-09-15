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Глава международной федерации гандбола: Благодарю Лукашенко, который проделал большую работу

Глава международной федерации гандбола Хассан Мустафа поделился впечатлениями от поездки в Беларусь. Функционер также отметил, что Минск способен достойно принять чемпионат Европы.

- В прошлый раз вы приезжали в Минск в 2006 году. С тех пор многое изменилось?

- Все! Я словно оказался в новой стране. Построили много дорог, зданий, ресторанов и так далее. За это хотел бы выразить благодарность президенту Беларуси, который проделал большую и очень успешную работу. Мне очень симпатична ваша страна, поэтому я слежу за тем, что о ней говорят во всем мире. Бываю везде — в ИГФ 209 стран-членов, и повсюду о Беларуси отзываются позитивно.

- Что думаете о развитии белорусского гандбола?

- Для начала замечу, что здесь развивается не только гандбол, но и другие виды спорта. У вас теперь столько арен и спорткомплексов, вы проводите различные международные соревнования — в том числе Европейские игры. Здорово, что ваш президент любит спорт и многое делает для его развития. Что касается непосредственно гандбола — у вашей федерации замечательный председатель Владимир Коноплев. У нас с ним отличные отношения. И в стране есть все условия для развития нашего вида спорта, для того, чтобы показывать хорошие результаты и успешно выступать на крупных турнирах.


- Способна ли Беларусь в ближайшие годы организовать чемпионат мира или Европы?

- Почему нет? У вас для этого есть все. Только в этом году Минск принял Европейские игры, а также матч по легкой атлетике Европа — США. У вас есть опыт и необходимая инфраструктура. Вы можете стать одной из ведущих гандбольных стран Европы и мира.
Прессбол
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