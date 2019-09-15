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Брестское «Динамо» установило клубный рекорд

Футболисты одержали семь побед подряд.

«Динамо» Брест в рамках 21-о тура чемпионата Беларуси одолело «Минск» – 3:0, пишет «Трибуна».

Таким образом, команда Марцела Лички одержала седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси. Тем самым «Динамо» установило новый клубный рекорд.

В следующем матче брестчане сыграют против «Городеи», игра пройдет 20 сентября.
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