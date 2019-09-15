Брестское «Динамо» установило клубный рекорд
Футболисты одержали семь побед подряд.
«Динамо» Брест в рамках 21-о тура чемпионата Беларуси одолело «Минск» – 3:0, пишет «Трибуна».
Таким образом, команда Марцела Лички одержала седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси. Тем самым «Динамо» установило новый клубный рекорд.
В следующем матче брестчане сыграют против «Городеи», игра пройдет 20 сентября.
11:22 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».