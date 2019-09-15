Заявки на участие в полумарафоне подали представители 62 стран (в 2018-м — 53). Приедут не только европейцы, но и бегуны из США, Таиланда, ОАЭ, Танзании, Эритреи, Тринидада и Тобаго. К сожалению, в нынешнем году Беларусь не сможет представить чемпионка Европы в марафоне Ольга Мазуренок из-за плотного графика: она активно готовится к чемпионату мира. В ее отсутствие большие надежды возлагают на Марину Даманцевич, Екатерину Корниенко, Светлану Куделич и Нину Савину.





Призовой фонд нынешнего пробега составит 60 тысяч долларов (в прошлом году — 50 тысяч). Победителю и победительнице на дистанции в 21,1 км вручат по 3 тысячи, к этой сумме прибавят денежные бонусы за различные достижения. К примеру, на 1000 долларов могут рассчитывать победители полумарафона у мужчин и у женщин за установление рекорда трассы (мужчины — 1:03:00, женщины — 1:11:44). По словам организаторов соревнований, обычно победители в среднем получают около 6 тысяч долларов, однако в теории рекордсмен может получить в общей сложности около 11 тысяч. За второе место спортсменам выплатят 2500 долларов, третье — 2000, четвертое — 1500, пятое — 1000, шестое — 500.









Победитель и призеры на дистанции 10,55 км получат 300, 200 и 100 долларов за первое, второе и третье место соответственно. К золоту на 5,5 км прилагается 60, к серебру — 50, к бронзе — 40 долларов.