Михаил Мархель: нужна ли натурализация? За сборную нужно играть сердцем
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель выразил свое отношение к практике натурализации футболистов для национальной команды.
- За сборную нужно играть сердцем. Когда у тебя здесь корни, родители, семья. Тогда ты будешь выкладываться по полной. Таково мое мнение. Были уже неудачные эксперименты в юношеских сборных. А если все же кого-то и привлекать, то только на долгосрочную перспективу. Если будет у кого-то белорусский паспорт, будет такое желание, будем решать в отдельном порядке. А выдавать паспорта специально под сборную — я с этим не согласен, — отметил Мархель в эфире "Беларусь 5".
08:47 15/09/2019
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