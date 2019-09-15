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Михаил Мархель: нужна ли натурализация? За сборную нужно играть сердцем

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель выразил свое отношение к практике натурализации футболистов для национальной команды.

- За сборную нужно играть сердцем. Когда у тебя здесь корни, родители, семья. Тогда ты будешь выкладываться по полной. Таково мое мнение. Были уже неудачные эксперименты в юношеских сборных. А если все же кого-то и привлекать, то только на долгосрочную перспективу. Если будет у кого-то белорусский паспорт, будет такое желание, будем решать в отдельном порядке. А выдавать паспорта специально под сборную — я с этим не согласен, — отметил Мархель в эфире "Беларусь 5".
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