Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Трусова получила два сертификата: за первое в истории женского фигурного катания исполнение четверного тулупа на официальных соревнованиях и за первое исполнение четверного лутца. 10 марта 2018 года Трусовой удалось выполнить тулуп в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира. Первый четверной лутц она исполнила на этапе юниорского Гран-При 12 октября 2018-го.
15-летняя фигуристка назвала большой честью попадание в Книгу рекордов Гиннесса. «Оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина — это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого», — заявила она.
В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
07:38 15/09/2019
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