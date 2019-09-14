Александр Рябушенко выиграл престижную итальянскую велогонку
23-летний белорусский велогонщик Александр Рябушенко выиграл престижную итальянскую велогонку первой категории «Коппа Агостони» протяженностью 195 километров.
После серьезных разборок на холмах из полутора сотен участников впереди удержалось лишь двое — Рябушенко и входящий в этом году в топ-20 лучших гонщиков мира казах Алексей Луценко. На последней сотне метров Луценко начал спринт, Александр сначала усидел у него на колесе, а перед финишной прямой вышел вперед.
Александр Рябушенко выступает среди профессионалов с осени 2017 года, причем все это время защищает цвета клуба UAE Team Emirates, который, несмотря на название, имеет итальянские корни. Все гонщики команды в сегодняшней гонке, кроме белоруса, были именно с Апеннин.
Рябушенко несколько раз становился вторым, а сегодня смог одержать первую профессиональную победу.
Белорус также является чемпионом Европы среди молодежи. Этот титул он завоевал в 2016 году. Недавно он продлил контракт с UAE Team Emirates до конца 2020 года.
Отметим, что это не единственный успех белорусского велоспорта сегодня. На многодневке «Тур Китая I» первое место в командном зачете занял велоклуб «Минск», а чемпион Беларуси Евгений Соболь стал третьим в личном зачете.
19:12 14/09/2019
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