Кубок Дэвиса. Илья Ивашко обыграл Педру Соузу и принес сборной Беларуси победу в матче с португальцами
Сборная Беларуси нанесла поражение команде Португалии в матче Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса. Викторию белорусам принес Илья Ивашко, который в заключительной встрече в двух сетах переиграл Педру Соузу — 6:4, 7:6.
БЕЛАРУСЬ — ПОРТУГАЛИЯ — 3:2
Илья Ивашко — Жуан Соуза — 6:4, 1:6, 2:6
Егор Герасимов — Жуан Домингеш — 6:2, 6:3
Илья Ивашко/Андрей Василевский — Жуан Соуза/Педру Соуза — 3:6, 6:7 (6)
Егор Герасимов — Жуан Соуза — 7:6, 6:4
Илья Ивашко — Педру Соуза — 6:4, 7:6 (4)
Сборная Беларуси завоевала путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2020. Кроме того, у нашей команды есть шанс на уайлд-кард от организаторов следующего финала Мировой группы.
18:23 14/09/2019
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