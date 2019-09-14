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Белорус Егор Герасимов сравнял счет в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии

В четвертом матче 1-го круга I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса лидер сборной Беларуси Егор Герасимов был сильнее Жуана Соузы – 7:6, 6:4, передаеткорреспондент агентства «Минск-Новости».

Матч был очень важен для обеих команд. Португальцы выиграли парный поединок и вышли вперед – 2:1. Победа Соузы ставила бы точку во встрече. Заключительное одиночное противостояние (Илья Ивашко – Педро Соуза) уже не имело бы смысла: гости уезжали бы домой в хорошем настроении с мыслями о следующем раунде соревнований. Благо этого не случилось.


Пожалуй, у Егора было небольшое преимущество. Дело в том, что его соперник получасом ранее завершил игру в парном разряде и порядком устал. Правда, в первом сете это еще было незаметно. Да, с подачей Герасимова Соуза не мог ничего поделать. Зато на своей смотрелся достаточно уверенно. Соперники незаметно добрались до тай-брейка, где чуть меньше ошибался белорусский игрок – 7:6.

Во второй партии, похоже, усталость сказалась на игре португальца. Он стал чаще допускать оплошности. В итоге в 3-м гейме Герасимов сумел сделать брейк. Далее задача у теннисиста из Синеокой была выигрывать геймы на своей подаче. С ней Егор справился на отлично (6:4) и сравнял счет в матче 2:2.

В заключительном поединке, который определит победителя, сойдутся Илья Ивашко и Педро Соуза.
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