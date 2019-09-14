У Вадима Скрипченко не получилось уже с четвертой командой подряд

Скрипченко снова на бирже труда. Причем Жодино — уже четвертый подряд его тренерский опыт, который хоть оторви да выкинь. Да, неудачи делают сильнее. Да, отставки рано или поздно случаются у любого наставника. Но у Скрипченко с его проектами вообще не было успехов, пишет После увольнения из жодинского "Торпедо"-БелАЗаснова на бирже труда. Причем Жодино — уже четвертый подряд его тренерский опыт, который хоть оторви да выкинь. Да, неудачи делают сильнее. Да, отставки рано или поздно случаются у любого наставника. Но у Скрипченко с его проектами вообще не было успехов, пишет pressball.by





А ведь как многообещающе все начиналось! Первый опыт самостоятельной работы — и сразу Кубок страны с "Минском", командой средней руки, и добротная еврокубковая кампания, когда "горожане" добрались до плей-офф Лиги Европы. Да и "Урал" его был крепким середняком чемпионата России. Но потом случились мутная история с "Тереком", очень разозливший Григория Иванова уход из Екатеринбурга, матч против "Урала" — все наперекосяк.





Два сезона подряд вылеты из премьер-лиги — понятно, что с разными командами. Сомнительная и мимолетная отлучка на Кавказ: менее двух месяцев у руля "Арарата-Армении". Наконец, возвращение на родину на своеобразный "отогрев", но и здесь судьба-злодейка подстерегла. На посту наставника жодинцев он не провел и полного сезона. Вспоминаем каждый из этих четырех случаев.





КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

3 ноября 2016 года — 31 мая 2017-го (7 месяцев, 18 матчей чемпионата)





Скрипченко принял команду у бельгийца Франка Феркаутерена. И если отталкиваться от соотношения матчей и заработанных очков, то сработал куда продуктивнее. Но развязка чемпионата стала сущим кошмаром. Вторым неудачником премьер-лиги (безоговорочно первый — "Томь") за два тура до конца могли оказаться сразу пять команд! И тогда начались чудеса. "Оренбург" завершил чемпионат победой над крепким "Ростовом", а "Арсенал" так и вовсе победил уже гарантировавший себе титул "Спартак" 3:0! Так "канониры" сравнялись с "Крыльями" по числу очков, а лучше оказались по дополнительным показателям. Прямой вылет Самары, вот и вся любовь. Не помогли команде ни соотечественники Глеб и Корниленко, ни бывший и нынешний игроки минского "Динамо" Чочиев и Ятченко.





АНЖИ

14 августа 2017-го — 30 мая 2018-го (9,5 месяцев, 27 матчей)





Спустя год все вышло ровно наоборот. "Анжи" Скрипченко уже сполна ощущал все тяготы финансовых проблем, а чемпионат завершил шестью поражениями (правда, играл через раз с фаворитами). Но благодаря дополнительным показателям (они оказались хуже у "Тосно") от прямого вылета уберегся. Однако от судьбы не уйдешь. Последовали "стыки" с третьей командой ФНЛ — "Енисеем". После выездного поражения 0:3 не помогла и домашняя победа 4:3. Кстати, поперек дороги у "Анжи" встал тогда и забитый мяч форварда "Енисея" Обрадовича. Того самого, который этой зимой с легкой руки Скрипченко заключил контракт с "Торпедо". Любопытный факт: несмотря на вылет из премьер-лиги, "Анжи" продолжил там выступать из-за гибели "Амкара". Но по отношению к работе тренера это все равно не отменяет главного.





АРАРАТ-АРМЕНИЯ

2 августа 2018-го — 25 сентября 2018-го (2 месяца, 9 матчей)





Очевидно, за неимением лучшего Скрипченко отправился покорять чемпионат Армении, как это делали тогда же российские специалисты Александр Тарханов и Андрей Талалаев. А белорус связался с новым проектом, точную дату рождения которого назвать затруднительно. И вот почему. Летом 2017-го была создана команда "Аван Академия". Зимой ей дали имя "Арарат Москва". Следующим летом объединили с московским "Араратом" (и так бывает) и назвали "Арарат-Армения". При этом ее нельзя путать с классическим просто "Араратом" из того же Еревана. У руля встал Скрипченко, а команда стала дебютантом тамошней премьер-лиги. Под его руководством была середняком чемпионата (4 победы и 3 поражения). И тут перед тренировкой гендиректор "Арарата" объявил команде, что тренер уволен за неудовлетворительные результаты. "Прямо скажем, для меня это было полной неожиданностью. Ничто не предвещало такого поворота событий", — вспоминал Скрипченко.





ТОРПЕДО-БЕЛАЗ

3 января 2019-го — 10 сентября 2019-го (8 месяцев, 21 матч)





Ну а эта история свежа и как на ладони. Зимой Жодино пришлось покинуть Олегу Кубареву, а его сменщиком стал Скрипченко. Сразу — удовлетворение селекцией и заявленная борьба за медали. Но затем — и близко не такого качества футбол, как у трех фаворитов. И пять матчей подряд без побед: одно за другим поражения 1:4 от БАТЭ и брестчан, провальный поединок с "Минском" (0:2) и домашние ничьи с "Городеей" и "Славией". Справедливости ради надо заметить, что и ожидать с ходу завоевания наград было бы наивно. Бага, Личка и Ташуев работают со своими командами второй год. А Скрипченко еще только выстраивал авторский проект — со всеми побочными эффектами, вызванными тотальным обновлением состава. Да еще и наткнулся на перманентные травмы защитников — Ольссон, Кузьменок, Щербо, Бегунов.





Вот и получается, что этот сезон у "Торпедо" ушел насмарку. И Скрипченко не дали продолжить начатое, и остаток чемпионата уже не более чем подготовка к новому розыгрышу. Ну а где теперь продолжит работать тренер, науке доподлинно неизвестно.







