Беларусь сравняла счет с Португалией в Кубке Дэвиса

Во второй пятничной встрече в рамках матча I Евро-Африканской группы в минском Дворце тенниса белорус Егор Герасимов играл против Жоао Домингеша. Поединок завершился победой представителя Беларуси – 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 59 минут.





Благодаря победе Герасимова счет в матче стал 1:1.





В первом поединке, напомним, Илья Ивашко уступил Жуану Соузе.





Завтра, 14 сентября, матч продолжится двумя встречами в одиночном разряде и одной в парном.



