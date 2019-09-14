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Беларусь сравняла счет с Португалией в Кубке Дэвиса

Беларусь благодаря усилиям Егора Герасимова сравняла счет в матче Кубка Дэвиса против Португалии.

Во второй пятничной встрече в рамках матча I Евро-Африканской группы в минском Дворце тенниса белорус Егор Герасимов играл против Жоао Домингеша. Поединок завершился победой представителя Беларуси – 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 59 минут.

Благодаря победе Герасимова счет в матче стал 1:1.

В первом поединке, напомним, Илья Ивашко уступил Жуану Соузе.

Завтра, 14 сентября, матч продолжится двумя встречами в одиночном разряде и одной в парном.
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