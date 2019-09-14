Отец Поддевалина родом из Беларуси. Именно там спортсмен познакомился со стрельбой из лука и заинтересовался этим видом спорта. Стрелок уже неоднократно завоевывал награды престижных международных соревнований. В 2017 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2018-м – занял второе место на чемпионате Европы.





В этом году чемпионат мира по 3D стрельбе из лука прошел в Канаде. В этот раз удача улыбнулась Поддевалину, и он завоевал титул чемпиона мира. В финале спортсмен боролся с представителем Уругвая Росси Льюисом.





"Борьба была очень напряженной, все соперники – сильные и опытные спортсмены с большим опытом участия в международных соревнованиях. Я старался победить, понимая, что даже само участие в соревнованиях такого уровня – это огромный опыт, развивающий меня как спортсмена. Я рад, что мне выпала честь соревноваться с лучшими, потому что, в конечном итоге, мы все одна большая спортивная семья", – отметил Поддевалин.









В самом престижном мировом турнире участвовали 265 стрелков из 25 стран мира. За чемпионство сражались стрелки из России, Италии, Франции, США, Испании, Швеции и других стран.





3D стрельба – это вид стрельбы из лука, в котором спортсмены стреляют по мишеням в виде настоящих животных в натуральную величину в естественных условиях обитания. На фигурах животных нанесены не видимые невооруженным глазом зоны, за попадание в которые можно получить 8, 10 и 11 очков, попадание в другие части оценивается в 5 очков.