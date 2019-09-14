Спорт больших унижений: «Пошла ты со своей нежностью, скотина такая!»

Все золото Олимпийских игр в художественной гимнастике с 2000 года принадлежит сборной России. И в личном, и в командном многоборье россиянки всегда первые с большим отрывом. Как это объяснить? Считается, что отечественная школа гимнастики — особенная, и все благодаря главному тренеру национальной команды Ирине Винер-Усмановой. Именно она воспитала всех чемпионок последних двадцати лет. При этом подход Винер к работе славится строгостью и бескомпромиссностью. На деле нередко доходит до унижений и оскорблений, что, как считается, помогает спортсменкам поддерживать мотивацию. Но зависят ли напрямую жесткость тренера и успехи спортсменок? И можно ли воспитать чемпионку как-то по-другому? Ответы на эти вопросы искала «Лента.ру».

«Ты полное говно!»

2015 год. Завершился чемпионат мира по художественной гимнастике в Штутгарте. Золото в индивидуальном многоборье у россиянки Яны Кудрявцевой. Вторая, с отрывом менее чем в балл, — ее соотечественница Маргарита Мамун. Для последней — разбор полетов от главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и личного тренера Амины Зариповой.





Ирина Винер (И.В.): Что ты так дрожала?





Маргарита Мамун (М.М.): Я не дрожала.





И.В.: Нет, ты очень дрожала. Вот и пошла нахер! Ты полное говно. Полное говно. Единственную программу [хорошо сделала], остальное — дрожала, как осиновый лист. Тебе еще поставили просто за твои красивые глаза.





Амина Зарипова (А.З.): Ее вы накачиваете, я накачиваю. Она...





И.В.: Она не борец, да? Ну и нахер она тогда нужна?





А.З.: Нет, она борец, Ирина Александровна! Она...





И.В.: Мне не нужны не борцы. Вот ты закладываешь ей в башку полное говно.





М.М. (тихо): Я борец.





А.З.: Ты борец, Рит, да, ты борец!





Чемпионат мира-2015. Штутгарт. Маргарита Мамун

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2017 году состоялась премьера фильма польского кинорежиссера Марты Прус «За пределом». Этот диалог взят оттуда. Впервые картину показали в Нидерландах, а до России она добралась в апреле 2018-го. Фильм — документальный, и рассказывает о двух последних годах подготовки Мамун к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В Бразилии она в итоге завоевала золотую медаль.





сле просмотра остаются смешанные чувства. Сама гимнастка призналась, что смотреть было тяжело: «Впервые я увидела фильм в Польше, куда приехала на доозвучку некоторых моментов. После Марта устроила показ для меня одной. Когда лента закончилась, я зарыдала и начала звонить маме, мужу. Нет, мне понравилось, как кино было снято, но все те эмоции, которые я глубоко в себе похоронила, вспыхнули вновь». В фильме показана теневая сторона большого спорта, та, о которой не принято говорить. Та, которую большинство восхищенных успехами российских гимнасток людей никогда не видело. «Она [Ирина Винер] не просила ничего убирать. Ну разве что запикать пару слов. И то я не знаю, удалось ли это сделать в итоге», — сказала Зарипова в интервью газете Metro.





Амина Зарипова (во время отработки упражнения с булавами): Бей [булавой по полу]! Почему не делаешь, а, скотина такая? Почему не стукнула? Мамун, я тебе говорю! Скотина такая, ты делаешь это в прогоне, сюда смотри! Сюда смотри, я тебе говорю! Ты почему фундаментальную группу не сделала?





Маргарита Мамун: Потому что я вообще поворот не сделала.





А.З.: Ты придурок, ты что, не понимаешь? Тебе сказали, что тебе судьи ставят, больная! Я тебе еще раз повторяю! Я тебе талдычу: ты не сделала, ты не пошла, но тебе засчитают хотя бы один поворот, свой судья! Тебе четыре десятых хотя бы засчитают! Но ты, придурок, опять не бьешь по полу! Отрабатывать это надо, ты баран или как? Пошла ты в ***!





Ирина Винер-Усманова

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Таким образом она закаляет силу воли»

Победа Маргариты в Рио стала неожиданностью. То есть в том, что первой будет представительница сборной России, никто не сомневался. Просто ученица Зариповой была, хоть и негласно, вторым номером команды. За три года, что спортсменки делили золотые медали всех самых престижных турниров, Кудрявцева выиграла 13 титулов на чемпионатах мира (ежегодно разыгрывается шесть комплектов наград) и девять — на первенствах Европы. В активе Мамун лишь семь побед на ЧМ и четыре на ЧЕ. Яна всегда была более стабильна, о ней говорили как о девочке со стержнем, которая всегда знает, чего хочет. Маргарита — другая, более эмоциональная и, как считалось, совсем не настроенная на борьбу. И это все портило. «Я убеждала ее, что она не должна делать элемент, а должна делать любовь», — объясняла Винер.





Возможно, именно из-за отсутствия у гимнастки соревновательной жилки у главного тренера к ней был довольно жесткий подход: «Ты вся такая хорошая, нежная! Пошла ты в жопу со своей нежностью, тварь! Скотина такая. Будете сюсюкаться в платочек после Олимпиады, когда она обосрется! А я брошу и еще плюну вслед, если не сделает то, что нужно», — сокрушалась специалист во время подготовки. «Не береги силы, не сдохнешь!» — проскальзывало периодически. Кудрявцева же на вопрос «Часто ли вам попадало?» как-то ответила: «Нет. Ирина Александровна всегда говорила: если меня понимают без криков, зачем повышать голос?»





Это вовсе не означает, конечно, что с Мамун обращались исключительно так, как показала в фильме Прус. Да и в ленте есть (хоть и редкие) кадры, когда Винер хвалит спортсменку и по-доброму ее поддерживает. Метод кнута и пряника, хотя роль кнута в случае с Мамун, по всей видимости, куда весомее. Сама Маргарита в интервью «Ленте.ру» в 2017 году объясняла: «Ирина Александровна достаточно жесткий наставник, но она может быть и мягкой, понимающей. Иногда позволяла отдохнуть во время тренировки, а в другой раз могла сказать: пока не сделаешь два чистых прогона или не выполнишь идеально тот или иной элемент, из зала не уйдешь. А на следующий день могла чуть ли не силой отправить домой отдыхать после сложного занятия. Таким образом она закаляет силу воли, воспитывает внутренний стержень. Когда с ней работаешь, выкладываешься на двести, триста, а то и на всю тысячу процентов. Она требует всех тех эмоций, которые ты должна показать потом на ковре».





Кроме того, очень важна роль личного тренера спортсменки. Например, Кудрявцеву тренировала Елена Карпушенко, приверженец более мягкого подхода к работе. Зарипова, в сравнении с Винер, тоже довольно лояльный наставник: в фильме показано, как она защищает ученицу от критики главного тренера.





В финале Олимпиады Мамун безупречно исполнила все четыре вида программы: «в первый раз в жизни ничего не уронила», как заметила потом Зарипова. Кудрявцева, в свою очередь, потеряла булаву в самом конце упражнения, и эта ошибка стоила ей золота. При этом за несколько дней до начала соревнований Маргарита отравилась и «в физическом плане как будто откатилась на полгода назад». А еще у нее тяжело болел отец. Один из самых пронзительных моментов фильма — когда Винер объясняет: «Я сказала ей: покажи, что у тебя папа умирает!» Непонятно, могут ли эти слова вообще мотивировать. Ведь врачи еще до отъезда гимнастки в Бразилию давали мужчине не более двух суток, но он успел увидеть победу дочери. Абдуллы Аль Мамун не стало спустя несколько дней после возвращения чемпионки в Москву.

«Как скажет тренер, так и будет»

«Документальный фильм сделан хорошо, в этом, пожалуй, ни у кого сомнений нет. Но тренировки производят ужасное впечатление. Границы профессионального подхода всячески нарушены. К счастью, у нас в Финляндии другой стиль тренировок. У нас очень важно уважать спортсмена», — заявила представитель Финской федерации гимнастики по вопросам тренировок Лииса Алквист-Лехкосуо в комментарии газете Ilta-Sanomat.





XXXI летние Олимпийские игры. Рио-де-Жанейро. Маргарита Мамун

Фото: Александр Вильф / РИА Новости





Чтобы понять, где все-таки находятся эти границы и как относиться к показанной Прус тренерской суровости, «Лента.ру» пообщалась с бывшими и действующими гимнастками — олимпийскими чемпионками, чемпионками мира и Европы, победительницами национальных первенств из России, Италии и США.





Алина Макаренко, до 2013 года — член сборной России, олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье, чемпионка мира-2011 и двукратная чемпионка Европы-2012:





— Жесткость тренеров проявляется, в первую очередь, в дисциплине. Рано ложиться спать, питаться правильно, соблюдать режим, вовремя делать восстановительные процедуры. Очень маленький процент [от всех занимающихся гимнастикой в России] имеет возможность побывать в Новогорске и потренироваться хотя бы просто рядом с Ириной Александровной Винер-Усмановой. Для всех это большая мечта!





В России особенное отношение к гимнастике. Родители готовы тратить любые деньги на купальники, сборы и соревнования, лишь бы заметили их ребенка. Сами дети и тренеры к работе подходят ответственно, потому что важно держать марку. Все это в совокупности дает такой результат и конкуренцию в России. Это было выстроено годами.





А конкретно в сборной подход у всех разный, и я бы не сказала, что все очень жестко. Есть личные тренеры, которые иногда подстраиваются под настроение гимнастки. Хотя Ирина Александровна, которая курирует всю сборную, конечно, спуску не дает! Но я считаю, это очень-очень правильно. Она всегда двигается вперед, придумывает новые элементы, купальники, и ко всему новому причастна именно она. Иногда гимнастки не верят, что вообще возможно сделать тот или иной элемент, но она каким-то образом убеждает, и у гимнасток получается! Если даже в чем-то она и строга, гимнастка все равно просто счастлива, что Ирина Александровна выбрала ее и работает именно с ней. Вообще, Ирина Александровна всегда разная, с ней можно и пошутить, и посмеяться. И когда она ругается, никто близко к сердцу это не принимает и не обижается! Потому что она делает это ради результата. Потом ты выходишь из зала, а она твой друг, который везде поможет и подскажет! Девиз гимнасток — это полное доверие тренеру. Поэтому, как скажет тренер, так и будет.





Олимпийские игры-2012. Лондон. Алина Макаренко (слева) и Каролина Севастьянова

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости





Софья Скоморох, чемпионка мира 2015 года в групповом многоборье, чемпионка Европейских игр 2015 года, многократная победительница этапов Кубка мира:





— Я считаю, что наш главный тренер Ирина Александровна Винер абсолютно все делает правильно. Жесткий подход у нее к нам не всегда! Если на нас и ругаются, то только по делу. А если мы прекрасно тренируемся и не делаем ничего лишнего, то нас всегда хвалят. Благодаря тому, что Ирина Александровна все время поднимает планку выше и выше, российская художественная гимнастика всегда первая.









Алия Гараева, до 2005 года выступала за Россию, далее — за Азербайджан; восьмикратный призер чемпионата мира и чемпионка Европы 2007 года:





— Российская команда ставит перед собой только самые высокие цели. Все специалисты в сборной очень требовательны к спортсменам и, в то же время, к самим себе. Исполнение всех элементов должно быть доведено до совершенства. Перфекционизм — это про российскую сборную по художественной гимнастике. Со стороны методы тренеров могут показаться жесткими или даже жестокими, но без требовательности не добиться того уровня, на котором выступает сборная России.





В Азербайджане пока нет такой конкуренции за попадание в национальную команду. Да, очень много делается для привлечения детей в наш спорт, но на это требуется время.





Все, что происходит на площадке, остается на площадке. Вне тренировок отношения между тренерами и гимнастками, как правило, очень теплые, можно даже сказать, семейные. В каждой сборной так, я думаю. Но на ковре тренерам нужно проявлять жесткость и требовательность, и сборная Азербайджана не исключение. Отчего эта жесткость? От уровня ответственности. Ведь тренеры отвечают за результат. На развитие нашего спорта выделяются крупные деньги из госбюджета. Да, не все способы в тренерской работе гуманны. Но ведь каждый спортсмен, который стремится в большой спорт, знает, на что он идет. Хотя спорт у нас молодой, то есть девочки приходят совсем юные, они должны все понимать. Вы, наверное, смотрели фильм о Маргарите Мамун. В нем все сказано. Тренировочный процесс — это не только физические нагрузки, но и психологические. Это такая подготовка к соревнованиям, чтобы спортсмены выдерживали эти нагрузки там.





Марта Паньини, Италия, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в групповом многоборье, двукратная чемпионка мира 2011-го и 2015 года, трехкратный призер чемпионата Европы 2012-го и 2014 года:





— У меня были большие проблемы с итальянским тренером, у которого я начинала. Она была груба, не позволяла нам пить воду во время тренировки. Она все время оскорбляла меня. Слава богу, она ушла, и у меня появился русский тренер Ольга [Тишина]. Опыт тренировок с ней был действительно очень хорошим. В России я нашла замечательных людей, которые так помогли мне стать взрослой гимнасткой, которой я всегда хотела быть.





Мой первый тренер — это исключение, конечно. И вообще, с годами в Италии все изменилось. Все больше внимания уделяется тому, как тренеры относятся к спортсменам. Хотя ни о каком регламенте или законе, который бы диктовал правила обращения, я ничего не слышала. Сейчас специалисты имеют более глубокие знания о психологии учеников, я думаю. Но это только мое впечатление.





Оскорбления не могут мотивировать, они только снижают самооценку спортсменов.





Эвита Грискенас, США, призер национального чемпионата, победительница Панамериканского чемпионата 2017 года, победительница Панамериканских игр 2019 года:





— У нас тренерские методы значительно отличаются от методов тренировок в России. В первую очередь, практически все гимнастки здесь ходят в школу и не так много времени проводят с тренером, к тому же, у одного тренера не одна гимнастка, а двадцать или тридцать! Поэтому за короткое время тренер пытается, по крайней мере, в нашем зале так, добиться от гимнастки, чтобы она сама начала анализировать то, что делает, и могла понять, почему допустила ту или иную ошибку.

Кроме того, в США именно семья гимнастки оплачивает тренировки, постановки программ, купальники, во многих случаях поездки за себя и за тренера. Если гимнастке хочется поработать с тренером дополнительно, то покупаются частные тренировки, поэтому это своего рода сервис.





В нашем зале тренер использует разные подходы. Допустим, у одной гимнастки предмет полетел в лампу. Тренер может ее похвалить и сказать: «Какой был хороший бросок!» Когда ты сидишь в стуле у ковра, ты видишь все с другого угла, чем когда ты делаешь это сам. Конечно, наш тренер от всей души старается и очень хочет помочь. Но ведь тренеры — это такие же люди, как и мы, спортсмены. Люди — не роботы, поэтому бывают иногда и эмоциональные всплески. При этом тренировки все равно всегда проходят очень достойно.





Олимпийские игры-2012. Лондон. Сборная Италии в групповых упражнениях

Фото: cdephotos / Wikimedia





Кроме того, в связи с неприятностями в спортивной гимнастике в США многое изменилось. И гимнастки, и тренеры прошли курсы обучения Safe sport. Они нужны для того, чтобы обе стороны знали допустимые меры поведения при контакте, то есть выучили своего рода правила.

«Сообщить о проблеме»

Получается, что из всех собеседниц «Ленты.ру» только одна, спортсменка сборной США, подтвердила, что взаимоотношения тренеров и спортсменок в ее стране жестко регламентированы. Итальянка Паньини признала, что у нее на родине о проблеме говорят, но разговорами все пока и ограничивается.





Дело в том, что программа Safe sport, о которой рассказала Эвита Грискенас, действительно не имеет аналогов. Она появилась в 2017 году и нужна была изначально для защиты спортсменов от сексуального насилия. Тогда же Конгресс принял Закон о безопасном спорте. Все из-за скандала с участием врача национальной команды по спортивной гимнастике Ларри Нассара, потрясшего США в тот год. За растление почти двух сотен девушек, среди которых по большей части были спортсменки, его приговорили к 175 годам тюрьмы.





Сейчас Safe sport направлена на решение проблемы жестокого обращения с детьми в спорте в любых его проявлениях. Идет постоянное обновление базы данных дисциплинарных дел. «Уважение к чемпионам. Конец насилию. Безопасность. Независимость. Доверие», — гласит лозунг программы. На официальном сайте Safe sport можно найти и эту базу, и курсы по неправомерным действиям в спорте, а главное — кнопку «Сообщить о проблеме». Нажатие на нее перенаправляет к телефонам горячей линии. «Свяжитесь с Национальным руководящим органом по вашему виду спорта, чтобы сообщить о формах проступков, таких как эмоциональные или физические проступки, издевательства или домогательства», — говорится там.

«Все идет с советских времен»

Слабо верится, что в России или любой другой стране постсоветского пространства может вскоре появиться подобная система. И потому, что, к счастью, столь ярких прецедентов, как сексуальное насилие в США, не встречается. А не будь случая с Нассаром, и в Штатах наверняка не подошли бы к этому вопросу так серьезно. И потому, что спорт высших достижений у нас финансируется государством, а не родителями чемпионов. И потому, что в функционировании подобной программы просто не заинтересованы. Об этом «Ленте.ру» рассказала Анастасия Сторожева, спортивный психолог, консультант членов сборных команд России и спортивного агентства ProTeam:





— Все идет с советских времен, когда позиция тренера была истиной в последней инстанции и не подвергалась сомнению. Решения, которые они принимали, не обсуждались, потому что был результат. Предполагалось, что преподаватель может вести себя так, как ему комфортно. А если в вашей системе обучения определенный подход к работе дает хороший результат, вы будете что-то менять? Наверное, нет. Проблема именно в этом. И в наши дни, если говорить о гимнастике, этот результат по-прежнему есть. Соответственно, менять что-то сверху никто не будет.





Тренировочный процесс — это серьезная нагрузка для всех его участников. Она и провоцирует появление негативных эмоций, сдерживание которых приводит к выплеску в виде агрессии. В художественной и спортивной гимнастике, фигурном катании, то есть сложно координационных видах, малейшее неверное движение может привести к срыву всей программы. Поэтому там отработка деталей производится долго и тщательно и требует высокой концентрации. Особенно со стороны тренера, который должен все контролировать. А ведь важна и коммерческая сторона — победы приносят финансовые бонусы, рекламные контракты, привлекают спонсоров.





***

И все-таки можно ли унижения тренерами учеников называть эмоциональным насилием? Спортсмены с таким определением не согласны. И это понятно: все плохое забывается, когда на Олимпийских играх в честь тебя играет гимн. Вот уже больше двадцати лет сборная России задает тон в мировой художественной гимнастике. Так что тренерские достижения Винер со всей ее строгостью — уникальны. Повторить их в ближайшее время ни у кого нет ни единого шанса. Но очень хочется верить, что побеждать по-другому тоже можно.







