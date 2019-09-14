– 20 миллионов долларов на матч? Это абсолютная ложь. Такого быть не может.





– А сколько было затрачено?





– Я уже высказывался. Около четырех миллионов рублей, которые включают в себя финансы, заработанные за рекламу и продажу билетов. Государство затратило в два раза меньше. Чуть меньше двух миллионов рублей. В сумме меньше трех миллионов долларов. Вопрос: зачем так сильно, практически в 10 раз, искажать информацию? Какой в этом смысл? Я не нахожу ответа...





– Что было заложено в эти суммы?





– Призовой фонд. Мы брали на себя обязанность размещать спортсменов. Питание, брендирование, одежда волонтеров и так далее.





– Как считаете, эти затраты себя оправдали?





– А ваше мнение?





– Матч получился интересным.









– А резонанс турнира? Если вы даже просто возьмете инстаграм, не говоря уже о каналах. Телевещатель Eurovision просто в восторге от просмотра. Показатели очень сильные. Да и, я знаю, Беларусь тоже смотрела. У матча очень сильные рейтинги. Это самое главное.





– То, что Вы сказали– это затраты белорусской стороны?





– Да, мы говорим о белорусской стороне. У Европы свои расходы. Например, на экипировку, у которой был белорусский производитель. Были и другие затраты с их стороны, но я не могу разглашать детали контракта.





Еще раз говорю, 20 миллионов долларов, это абсолютно некорректная информация. Она и близко не имеет отношения к действительности.





– Уже обсуждалась возможность проведения матча в 2021 году. Как считаете, если затратить такую же сумму получится ли так же здорово? Может, стоит заложить больше и сделать конфетку?





– Вы задали хороший вопрос. Думаю, из того, что мы сделали, получилась каша из топора. Мы действительно заручались поддержкой города и правительства и люди работали как альтруисты. В целом, проведение на том уровне, который мы показали, обошлось дешево. Экономили на всем. Самое затратное – это всегда люди, ресурсы. В принципе, основную работу сделали сотрудники БФЛА, которые трудились сутками с минимальным привлечением людей. За это им огромное спасибо.





– То есть наш главный капитал – это люди?





– Это очевидно, – сказал Девятовский.