Против Олимпийского комитета США открыто расследование о сексуальных домогательствах
Министерство юстиции США открыло расследование в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Члены НОК подозреваются в сексуальных домогательствах и финансовых нарушениях.
По словам источников издания, под подозрение попали руководители двух спортивных федераций — гимнастики и тхэквондо. Предполагается, что в этих федерациях не воспрепятствовали «насилию над несовершеннолетними».
Как пишет газета, расследование было открыто на фоне громкого скандала о сексуальных домогательствах бывшего доктора национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара. В начале 2018 года Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы.
09:15 14/09/2019
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