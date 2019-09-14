







По словам источников издания, под подозрение попали руководители двух спортивных федераций — гимнастики и тхэквондо. Предполагается, что в этих федерациях не воспрепятствовали «насилию над несовершеннолетними».





Как пишет газета, расследование было открыто на фоне громкого скандала о сексуальных домогательствах бывшего доктора национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара. В начале 2018 года Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы.