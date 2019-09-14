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Против Олимпийского комитета США открыто расследование о сексуальных домогательствах

Министерство юстиции США открыло расследование в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Члены НОК подозреваются в сексуальных домогательствах и финансовых нарушениях.



По словам источников издания, под подозрение попали руководители двух спортивных федераций — гимнастики и тхэквондо. Предполагается, что в этих федерациях не воспрепятствовали «насилию над несовершеннолетними».

Как пишет газета, расследование было открыто на фоне громкого скандала о сексуальных домогательствах бывшего доктора национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара. В начале 2018 года Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы.
Oxu.az
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