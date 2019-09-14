В соревнованиях каноэ на 200 м белоруска Елена Ноздрева вышла в решающую стадию, показав в полуфинале результат - 51,540 сек., но в решающем заезде оказалась седьмой. Первое место у представительницы России Ксении Курач.

В Японию на тестовый турнир отправились многие белорусские гребцы: Олег Юреня, Максим Петров, Ольга Климова и Надежда Макарченко, Дмитрий Натынчик и Станислав Дайнеко.





Турнир Ready Steady Tokyo на гребном канале Sea Forest Waterway является тестовым к XXXII летним Олимпийским играм.





Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Играх в Токио в 2020 пройдут 4 по 8 августа. Атлеты разыграют 12 комплектов наград.





В соревнованиях мужских байдарок-одиночек (200 и 1000 м), байдарок-двоек (1000 м), байдарок-четверок (500 м), каноэ-одиночек (1000 м) и каноэ-двоек (1000 м), а также в женских байдарке-одиночке (200 и 500 м), байдарке-двойке (500 м), байдарке-четверки (500 м), каноэ-одиночке (200 м) и каноэ-двойке (500 м).









От каждой страны в 2020 году в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек.



