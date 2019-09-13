Инцидент произошёл 12 сентября, когда в матче регулярного чемпионата "зубры" встречались с "Сибирью" (игра завершилась проигрышем минского клуба 2:3). В первом периоде Явенко набросился с кулаками на Евгения Чесалина. Белорус получил большой штраф и был удалён до конца игры.









В КХЛ решили оставить наказание, вынесенное динамовцу, без изменений и наказать его в дополнение денежным штрафом.





Однако дисквалификации Евенко избежал и сможет сыграть 15 сентября во встрече минского "Динамо" с магнитогорским "Металлургом".