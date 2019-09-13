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КХЛ оштрафовала игрока минского "Динамо" Олега Евенко за драку

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел драку с участием минского динамовца Олега Евенко, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Инцидент произошёл 12 сентября, когда в матче регулярного чемпионата "зубры" встречались с "Сибирью" (игра завершилась проигрышем минского клуба 2:3). В первом периоде Явенко набросился с кулаками на Евгения Чесалина. Белорус получил большой штраф и был удалён до конца игры.


В КХЛ решили оставить наказание, вынесенное динамовцу, без изменений и наказать его в дополнение денежным штрафом.

Однако дисквалификации Евенко избежал и сможет сыграть 15 сентября во встрече минского "Динамо" с магнитогорским "Металлургом".
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