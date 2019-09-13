Трехкратный чемпион НБА Шон Ливингстон объявил о завершении карьеры

Нынешним летом 34-летний баскетболист покинул "Уорриорз" и стал свободным агентом.





"После 15 лет в НБА я рад, расстроен, счастлив, благодарен, и это все на одном дыхании. Трудно описать все эмоции, которые необходимы для осуществления мечты. Меня не должно было быть здесь. Травма дала мне шанс доказать себе и миру, что я не буду зависеть от обстоятельств. За все время в лиге я буду больше всего гордиться тем, что мой характер, ценности и вера подверглись проверке, и я выстоял", — написал Ливингстон на своей странице в Instagram.





Ливингстон в феврале 2007 года получил тяжелую травму колена и за следующие четыре сезона сыграл в НБА только 48 матчей.