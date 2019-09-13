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Премиум-партнером "ПСЖ" стал сервис по доставке еды

Компания Deliveroo, специализирующая на доставке еды, стала премиум-партнером мужских и женских команд "ПСЖ".

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает сайт клуба.

С помощью спонсорской сделки Deliveroo стремиться поднять имидж и закрепиться на французском рынке.

В 2020 году компания организует на "Парк де Пренс" специальную опцию, чтобы болельщики могли воспользоваться доставкой еды прямо на места.
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