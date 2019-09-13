Премиум-партнером "ПСЖ" стал сервис по доставке еды

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает сайт клуба.





С помощью спонсорской сделки Deliveroo стремиться поднять имидж и закрепиться на французском рынке.





В 2020 году компания организует на "Парк де Пренс" специальную опцию, чтобы болельщики могли воспользоваться доставкой еды прямо на места.