Станислав Драгун вошел в Клуб Сергея Алейникова

Выйдя на замену в выездном матче сборной Беларуси против команды Уэльса (0:1), 31-летний полузащитник БАТЭ Станислав Драгун довел до полутысячи число своих матчей, сыгранных на высшем уровне, и вступил в престижный Клуб Сергея Алейникова, учрежденный "Прессболом"





Один из лидеров борисовского клуба стал его 23-м членом. Помимо Станислава, в список самых играющих белорусских футболистов всех времен входят Александр Глеб — 720 поединков высшей категории, Александр Юревич — 709, Дмитрий Лихтарович — 631, Сергей Гуренко — 614, Роман Василюк — 595, Александр Шагойко — 590, Виталий Родионов — 582, Александр Кульчий — 578, Валентин Белькевич — 576, Игорь Стасевич — 573, Алексей Панковец — 562, Сергей Алейников — 554, Тимофей Калачев — 550, Олег Страханович — 545,Сергей Омельянчук — 535, Геннадий Близнюк, Андрей Зыгмантович — по 518, Александр Павлов — 517, Александр Быченок — 514, Игорь Рожков — 512, Андрей Леончик — 504, Артем Концевой — 501.





Попутно отметим, что ближайшим кандидатом на пополнение Клуба Сергея Алейникова является брестский динамовец Сергей Кривец — 471 игра.





Что касается непосредственно Драгуна, то Станислав провел 263 матча в рамках чемпионатов Беларуси, 68 — чемпионатов России, 61 — в составе национальной сборной Беларуси, 30 — в Лиге Европы, 25 — в составе молодежной сборной Беларуси, 22 — в Кубке Беларуси, 13 — в Лиге чемпионов, 8 — в составе олимпийской сборной Беларуси, 8 — в Кубке России, 2 — в Суперкубке Беларуси.