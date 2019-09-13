Соболенко уступила Мартич в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира в китайском Чжэнчжоу.
В четвертьфинале она в трех сетах уступила хорватке Петре Мартич (23) — 5:7, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 41 минуту.
П.Мартич (Хорватия) — А.Соболенко (Беларусь) — 7:5, 5:7, 6:4
Отметим, что для Соболенко это был второй поединок за полдня. Ранее она обыграла латвийку Елену Остапенко — 6:1, 6:2.
В полуфинале Мартич сразится с победителем противостояния Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина).
Источник: pressball.by
17:46 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».