Соболенко уступила Мартич в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу

В четвертьфинале она в трех сетах уступила хорватке Петре Мартич (23) — 5:7, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 41 минуту.





П.Мартич (Хорватия) — А.Соболенко (Беларусь) — 7:5, 5:7, 6:4





Отметим, что для Соболенко это был второй поединок за полдня. Ранее она обыграла латвийку Елену Остапенко — 6:1, 6:2.





В полуфинале Мартич сразится с победителем противостояния Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина).











