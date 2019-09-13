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Соболенко уступила Мартич в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира в китайском Чжэнчжоу.

В четвертьфинале она в трех сетах уступила хорватке Петре Мартич (23) — 5:7, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 41 минуту.


П.Мартич (Хорватия) — А.Соболенко (Беларусь) — 7:5, 5:7, 6:4

Отметим, что для Соболенко это был второй поединок за полдня. Ранее она обыграла латвийку Елену Остапенко — 6:1, 6:2.

В полуфинале Мартич сразится с победителем противостояния Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина).
Источник: pressball.by
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