Тренер работал со сборной в несколько заходов. В 90-х обошлось без выдающихся достижений, на старте 21 века была феерическая десятилетка, вместившая в себя помимо вышеперечисленных успехов и попадания в четверку на Евробаскете-2009 и ЧМ-2010.





Третий заход, с 2014-го по 2016-й, большими результатами не запомнился, но запомнился тем, как с тренером расставались. Тогда федерация не могла договориться с Буяльским по условиям. Позже сменившая его на посту главного тренера сборной Наталья Трофимова озвучила свою зарплату – 400 рублей.





Максим Рыженков, руководитель БФБ из Администрации президента, на прощание упрекнул Буяльского в том, что тот не выстроил пирамиду в женском баскетболе.





С тех пор Буяльский пропал с радаров. Во всяком случае, у него нет работы в белорусском баскетболе, о которой знала бы общественность. Тренер не горит желанием общаться с прессой. Окружение также старается не распространяться о том, что происходит в жизни Буяльского. Не ушел же он в 59 лет на пенсию?





Нынешний тренер женской сборной Беларуси Трофимова, которая была капитаном в команде Буяльского, лаконична: «Если хотите узнать о судьбе Анатолия Сергеевича, лучше звоните ему. Я ничем не помогу».





Немногословна и Екатерина Снытина, выступающая сейчас за турецкий «Хатай»: «Летом встретила тренера в Минске случайно, но после этого ни разу не пересекались. Удивляет ли меня, что он сейчас не возглавляет какой-нибудь клуб или сборную? Нет. Это его решение».









Главный тренер сборной Беларуси U-16 Ольга Подобед на несколько вопросов все-таки ответила.





– Последнее время нечасто пересекаюсь с Буяльским. Иногда он может позвонить, но это очень редко. На играх порой встречаемся. Видимо, он чем-то занят, ездит. У меня у самой хватает забот. Но мы не перестали общаться, не подумайте.





– С девчонками из той «бронзовой» сборной не собираетесь, не встречаетесь?





– Очень редко. У каждой своя жизнь, своя работа. С Наташей Марченко, Настей Веремеенко, Мариной Кресс, Наташей Трофимовой мы чаще поддерживаем связь. Но в основном разговариваем не о баскетболе, а личном, девичьем.





– Не удивляет вас, что Буяльский сейчас не на виду в белорусском баскетболе, не возглавляет ни клуб, ни сборную?





– Меня сейчас уже ничего не удивляет, скажу честно. Все идет так, как идет. От этого уже никуда не деться. А правильно все или нет, не мне решать.





Конечно же, Трибуна обратилась и к самому Буяльскому. Однако от большого интервью он отказался сразу же: «Есть определенные причины и обстоятельства, о которых не буду распространяться. Но из-за них ни желания общаться, ни стремления возвращаться к официальной работе нет».





– А так, на самом деле, со мной о спорте уже два года никто не разговаривал, – засмеялся тренер в начале общения. – Аж страшно становится. Честно говоря, совсем не хочется афишировать свою нынешнюю деятельность. Пусть прошло несколько лет, но каждый мой шаг контролируется. Поэтому сейчас стараюсь сделать так, чтобы никто не знал, чем я занимаюсь. Люди из моего кружения понимают меня и также стараются не распространяться.





Анатолий Сергеевич заверил, что из баскетбола не ушел, он ездит по миру, посещает спортивные мероприятия. Порой проводит мастер-классы за границей.





– Думаю, в баскетболе я сейчас даже больше, чем кто-либо в Беларуси, – добавляет специалист.





О своих личных и профессиональных планах Анатолий Сергеевич также не захотел рассказывать, но заверил, что беспокоиться о нем не стоит.





– Изучаю, анализирую весь отечественный баскетбол. Прекрасно его знаю и имею на все свою точку зрения.





В тему возможного возвращения в женскую сборную специалист также не захотел углубляться.





– Лучше буду молчать. Потому что любое мое слово, любое мое действие переворачивается и интерпретируется так, что люди, которые искренне желают мне добра, потом страдают. Не хочется их подставлять. Им, наверное, сложнее, чем мне, – говорит тренер.









Прощаясь, Буяльский еще раз выразил удивление тем, что им заинтересовался спортивный портал: «Потому что на официальных баскетбольных сайтах обо мне уже давно ничего не пишут. Думаю, им просто запрещено говорить со мной».





В общем, Буяльский и баскетбол по-прежнему вместе. И наверняка наступит день, когда специалист снова вернется к активной работе не в режиме секретности.