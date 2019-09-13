Работают ли эти деньги на улучшение имиджа Беларуси? И может ли спорт высоких достижений стать ориентиром и «национальной особенностью»?





Светланой Калинкиной и Владимиром Мацкевичем на эту тему рассуждает спортивный обозреватель Борис Тасман. В «Размове ProContra» на телеканале Белсат с ведущимина эту тему рассуждает спортивный обозреватель





Гость программы отметил, что Беларусь действует, как когда-то действовали СССР, ГДР, Куба.





«Те страны, которые много вкладывают в развитие большого спорта, в то, чтобы завоевать большое количество олимпийских медалей, медалей чемпионатов мира и Европы, у них не соотносится это с экономическим развитием, это не соотносится с благосостоянием населения. Спорт возводится в некий абсолют, в определенную ширму», – высказался Борис Тасман.



