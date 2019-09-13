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Не менее $20 млн. Во столько нам обошелся легкоатлетический матч США-Европа

Белорусский бюджет опять не досчитался большой суммы. Не менее $20-25 млн ушло на проведение легкоатлетического матча между сборными США и Европы. Только на призы потрачено около $1 млн.

Работают ли эти деньги на улучшение имиджа Беларуси? И может ли спорт высоких достижений стать ориентиром и «национальной особенностью»? 

В «Размове ProContra» на телеканале Белсат с ведущими Светланой Калинкиной и Владимиром Мацкевичем на эту тему рассуждает спортивный обозреватель Борис Тасман

Гость программы отметил, что Беларусь действует, как когда-то действовали СССР, ГДР, Куба.

«Те страны, которые много вкладывают в развитие большого спорта, в то, чтобы завоевать большое количество олимпийских медалей, медалей чемпионатов мира и Европы, у них не соотносится это с экономическим развитием, это не соотносится с благосостоянием населения. Спорт возводится в некий абсолют, в определенную ширму», – высказался Борис Тасман.
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