Не менее $20 млн. Во столько нам обошелся легкоатлетический матч США-Европа
Белорусский бюджет опять не досчитался большой суммы. Не менее $20-25 млн ушло на проведение легкоатлетического матча между сборными США и Европы. Только на призы потрачено около $1 млн.
Работают ли эти деньги на улучшение имиджа Беларуси? И может ли спорт высоких достижений стать ориентиром и «национальной особенностью»?
В «Размове ProContra» на телеканале Белсат с ведущими Светланой Калинкиной и Владимиром Мацкевичем на эту тему рассуждает спортивный обозреватель Борис Тасман.
Гость программы отметил, что Беларусь действует, как когда-то действовали СССР, ГДР, Куба.
«Те страны, которые много вкладывают в развитие большого спорта, в то, чтобы завоевать большое количество олимпийских медалей, медалей чемпионатов мира и Европы, у них не соотносится это с экономическим развитием, это не соотносится с благосостоянием населения. Спорт возводится в некий абсолют, в определенную ширму», – высказался Борис Тасман.
12:07 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».