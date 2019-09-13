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Леонид Лекаревич — об уходе Захарова из "Юности": переобуваться на ходу — то, чем "славен" наш хоккей

Автор хоккейной передачи "Овертайм" на "Беларусь 5" Леонид Лекаревич поделился соображениями насчет смены главного тренера "Юности".

Сложно поверить, что Захаров добровольно сложил с себя полномочия главного тренера в главной команде своей жизни. Тем более когда до тысячного матча оставалось всего ничего. Еще несколько недель назад при назначении Захарова в сборную нас убеждали, что совмещение [постов] будет только во благо. Теперь же иная риторика. Переобуваться на ходу — то, чем "славен" наш хоккей.

Наше мнение: Захаров как раз из тех тренеров, которому всегда надо быть при деле, в гуще игры. Тогда эффект от его действий высокий. И параллельная работа в клубе и сборной была бы только в плюс.

Да и экстралига от потери такой яркой и противоречивой личности только снизит градус интриги. Выиграть у Захарова — что может быть приятнее в нашем чемпионате? "Юность" останется фаворитом, но уже не будет таким раздражителем.


Кстати, странно еще и то, что преемником Захарова стал не кто-то из его тренерского штаба (Калюжный и Баранов — хорошие варианты). Вместо этого доверились Макрицкого, для которого это будет первый опыт работы главным тренером, — сказал Лекаревич в очередном выпуске "Овертайма".
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